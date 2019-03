Sechs Schwerverletzte nach Spurwechsel auf der Autobahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwingenberg (dpa/lhe) - Ein versuchter Spurwechsel hat am Sonntag auf der Autobahn 5 in Südhessen einen Unfall mit sechs Schwerverletzten ausgelöst. Eine Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Polizei wollte eine Autofahrerin aus Mörfelden-Walldorf ihren Wagen auf die linke Spur ziehen. Dabei übersah sie offensichtlich einen anderen, schnell fahrenden Wagen. Beide Autos kollidierten. Das Fahrzeug der Frau kam nach rechts von der Fahrbahn an und überschlug sich.

Die Beifahrerin wurde im Wrack eingeklemmt und so schwer verletzt, dass der Rettungshubschrauber angefordert wurde. Die anderen fünf Insassen aus den beiden Wagen kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Unter ihnen ist auch die Tochter der Beifahrerin. Den Sachschaden gab die Polizei mit 50 000 Euro an. Die Autobahn 5 bei Zwingenberg blieb wegen der Rettungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt.