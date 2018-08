Zwei Monate altes Baby bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Ein zwei Monate altes Baby ist bei einem Autounfall in Zwickau schwer verletzt worden. Eine 32-Jährige war mit dem Baby und einer 17-Jährigen unterwegs, als sie auf einer Kreuzung mit einem abbiegenden 38-jährigen Autofahrer zusammenstieß, wie die Polizei Zwickau am Dienstag mitteilte. Die Fahrerin und die 17-Jährige wurden bei dem Unfall am Montag leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 38 Jahre alten Autofahrer.