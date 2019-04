Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist in Zwickau von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Samstagnachmittag die Schienen überqueren. Dabei geriet er unter die Bahn. Sanitäter versorgten den Fußgänger und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.