Zwickau (dpa/sn) - Ein sechsjähriges Kind ist in Zwickau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, lief der Junge am Freitag in der Nähe eines Spielplatzes auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine Frau erfasste das Kind mit ihrem Wagen. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht.