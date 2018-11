Glatteis in Sachsen: Polizei registriert zahlreiche Unfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Der Arbeits- und Schulweg ist für viele Sachsen am Freitagmorgen zur gefährlichen Rutschpartie geworden. Überraschende Straßenglätte führte zu zahlreichen Unfällen, wie die sächsische Polizei mitteilte. In Schöneck (Vogtlandkreis) stieß ein Schulbus mit einem Kleintransporter zusammen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei Zwickau niemand, die Schüler mussten jedoch ihren Schulweg zu Fuß fortsetzen.

Langsam steigende Temperaturen zur Mittagszeit entspannten die Situation in machen Regionen des Landes zwar etwas. Entwarnung konnte aber nicht überall gegeben werden: Für den Abend sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Glätte im Bergland, im oberen Elbtal und in der Lausitz voraus. Diese sollte im Osterzgebirge und in der Lausitz bis zum Samstagmorgen anhalten.

28 Unfälle registrierten die Polizisten bis etwa 10.50 Uhr am Freitag im westlichen und südwestlichen Vogtland. Insgesamt schätzen die Behörden die entstandenen Schäden auf insgesamt etwa 75 000 Euro in diesem Teil Sachsens. Gegen Abend sollte laut DWD der Regen von Westen her enden.

Im Erzgebirge bei Annaberg-Buchholz endete die rutschige Fahrt in mehr als 20 Fällen mit einem Unfall, wie die Polizei Chemnitz berichtete. Im Polizeirevier Stollberg ereigneten sich demnach 8 Unfälle. In Chemnitz wurden 13 Unfälle gezählt.

In den Landkreisen Bautzen und Görlitz sorgte unterdessen starker Wind für Probleme. Einige Bäume stürzten um und fielen auf Auto- und Hausdächer sowie eine Baustelle. Über die entstandene Schadenshöhe gab es noch keine Informationen.

Lediglich im Raum Dresden gab es keine Behinderungen wegen Glätte. Nach Angaben der Dresdener Polizei gab es keine wetterbedingte Unfallhäufung. Die Unfallzahlen seien mit 45 in und um Dresden im Rahmen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagnachmittag.