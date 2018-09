Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Eine Fußgängerin ist in Zwickau beim Überqueren einer Straße angefahren und schwer verletzt worden. Ein 34-Jähriger bog mit seinem Auto am Donnerstagmittag nach links ab und fuhr die 85-Jährige an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fußgängerin stürzte und wurde schwer verletzt.