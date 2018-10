E-Bike Fahrerin von Straßenbahn angefahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - In Zwickau ist eine E-Bike Fahrerin von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Die 78-Jährige habe am Donnerstag mit ihrem E-Bike nach links abbiegen wollen und sei dabei mit der neben ihr und in die gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Insassen der Straßenbahn wurden nicht verletzt.