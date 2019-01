Autos stoßen frontal zusammen: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Zwei Autofahrer sind am Samstag bei Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) frontal zusammengestoßen. Beide wurden bei dem Unfall auf der Staatsstraße 2510 schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg mitteilte. Ein 35-Jähriger war mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem ihm entgegenkommenden Wagen einer 43-Jährigen kollidiert. Die beiden schwer verletzten Unfallopfer wurden per Rettungshubschrauber für Notoperationen in Krankenhäuser nach Ingolstadt und Augsburg gebracht. Die Polizei ermittelt weitere Details zum Unfallhergang.