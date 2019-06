Betrunkener Tramper hält Arm zu weit raus: Hand verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zülpich (dpa/lnw) - Ein 20-jähriger Tramper ist an einer Bundesstraße in Zülpich verletzt worden - möglicherweise, weil er den Arm zu weit in Richtung Straße ausgestreckt hatte. Wie die Polizei mitteilte, war der angetrunkene Tramper am Samstagabend mit ausgestrecktem Arm am Straßenrand in Richtung Zülpich gelaufen. Ein vorbeifahrender 53-jähriger Autofahrer habe die Hand des Trampers mit dem Außenspiegel seines Fahrzeuges berührt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 20-Jährige an der Hand verletzt. Der Mann konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Der Tramper hatte laut Polizei 2,2 Promille im Blut.