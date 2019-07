Motocrossfahrer erschrecken Pferde: Frau und Kind verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zossen (dpa/bb) - Drei unbekannte Motocrossfahrer haben in einem Waldstück in Zossen (Teltow-Fläming) einen Unfall ausgelöst, bei dem eine 55-jährige Reiterin und ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt wurden. Die beiden waren am Sonntag auf Pferden unterwegs, die von den drei Motorradfahrern aufgeschreckt wurden, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Tiere warfen die 55-Jährige und das kleine Mädchen ab. Dabei wurden beide Reiterinnen schwer verletzt und mussten von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei sucht nun nach den drei Motocrossfahrern, die sich nach dem Unfall entfernt hätten, ohne den Verletzten zu helfen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist das Befahren von Wäldern mit Fahrzeugen derzeit wegen der hohen Waldbrandgefahr verboten. Grundsätzlich ist das Fahren mit Gelände-Motorrädern nur auf ausgewiesenen Strecken erlaubt.