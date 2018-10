Mann fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zossen (dpa/bb) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 246 in der Nähe von Zossen (Teltow-Fläming) ums Leben gekommen. Der Mann sei am späten Dienstagabend mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Er war den Angaben zufolge sofort tot. Zur Unfallursache und zum Alter des Mannes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.