Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße 251

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zierenberg (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 251 bei Zierenberg (Kreis Kassel) ist am Montag ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann stieß nach Polizeiangaben am Montag in seinem Auto sitzend mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 42-Jährigen zusammen. Durch die Aufprallwucht sei der Wagen des Autofahrers über die Schutzplanke geschleudert worden, der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 42 Jahre alte Sprinterfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die B251 wurde vorübergehend gesperrt, der Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 40 000 Euro.