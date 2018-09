Autofahrerin fährt Radfahrerin an: Radlerin schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zettlitz (dpa/sn) - Eine Autofahrerin hat mit ihrem Wagen in Zettlitz im Landkreis Mittelsachsen eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Die 44-jährige Autofahrerin sei am Dienstagabend auf der Hauptstraße von Borna nach Frohburg gefahren und sei von hinten ungebremst auf die 55-jährige Radfahrerin aufgefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Radfahrerin sei über die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert worden und schließlich auf dem Gehweg gelandet. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.