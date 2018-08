Auffahrunfall mit zwei Verletzten auf A19

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zepkow (dpa/mv) - Bei einem Unfall mit einem glücklicherweise leeren Tanklaster auf der Autobahn 19 (A 19) bei Zepkow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind in der Nacht zum Freitag zwei Menschen verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer eines Autos von hinten auf einen Tanklaster auf. Dabei hätte sich sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei den anschließenden Aufräumarbeiten wurde die A 19 im Unfallbereich in Richtung Rostock für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.