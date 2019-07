Traktor prallt im Kreisel auf Motorrad: Zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zeltingen-Rachtig (dpa/lrs) - Ein Traktorfahrer hat in einem Kreisel in Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) ein Motorrad übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Dabei wurden am Donnerstag der Motorradfahrer leicht und seine 54-jährige Mitfahrerin schwer verletzt, wie die Polizei in Bernkastel-Kues mitteilte. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors war nach ersten Erkenntnissen in den Kreisel gefahren, ohne auf das bereits im Kreisverkehr fahrende Motorrad zu achten.