Fußgänger wird angefahren und schwer verletzt

Zella-Mehlis (dpa/th) - Ein Fußgänger ist in Zella-Mehlis (Kreis Schmalkalden-Meiningen) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein 29 Jahre alter Autofahrer wollte am Freitag rechts abbiegen und bemerkte dabei aber einen entgegenkommenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Deshalb sei der 29-Jährige mit seinem Auto ein Stück weit rückwärts gefahren. Dabei übersah er den 20-Jährigen und erfasste ihn mit seinem Auto. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht.