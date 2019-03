91-jährige Fußgängerin stirbt bei Unfall in Zeithain

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zeithain/Dresden (dpa/sn) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B169 in Zeithain (Kreis Meißen) ist eine 91-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Dresden am Sonntag mitteilte, hatte der Fahrer eines Kleintransporters aus Riesa am Samstag aus bisher nicht geklärter Ursache die alte Frau übersehen, die gerade die Fahrbahn überquerte. Sie starb an ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock.