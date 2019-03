Wildunfall bei Zarrentin: Autofahrerin schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zarrentin (dpa/mv) - Beim Zusammenstoß mit einem Wildschwein ist am frühen Freitagmorgen bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt die 50-jährige Fahrerin Knieverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch am Auto sei erheblicher Sachschaden in Höhe von 7500 Euro entstanden.

Zusammenstöße mit Wild sind häufig im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2017 krachte es offiziellen Angaben zufolge deswegen 15 458 Mal. Meist blieb es bei kleineren Blechschäden. Allerdings kamen bei 141 Wildunfällen Menschen zu Schaden.