Drei Tote bei Unfall auf der A24

08. März 2019 06:44 Unfälle - Zarrentin am Schaalsee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigslust (dpa/mv) - Bei einem schweren Unfall mehrerer Fahrzeuge auf der A24 Richtung Berlin sind zwischen Zarrentin und Wittenburg drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Insgesamt waren zwei Autos und zwei Lastwagen an der Karambolage beteiligt, einer der Lastwagen fiel dabei auf die Seite. Wie sich der Unfall genau ereignete war zunächst unklar. Die Polizei richtete eine Vollsperrung der Autobahn in beiden Richtungen ein, die mindestens bis zum Morgen andauern sollte.