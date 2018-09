Mann flüchtet vor Polizeikontrolle: Auto kracht gegen Baum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zörnigall (dpa/sa) - Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Zörnigall (Landkreis Wittenberg) schwer verletzt worden. Der Mann war am Montag mit seinem Wagen vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet. In einer Kurve einer Landstraße fuhr das Auto gegen zwei Verkehrsschilder und einen Baum, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie den Wagen zunächst leer vor. Ein Zeuge brachte sie zu dem Mann. Er lag mehrere Hundert Meter entfernt auf der Straße. Der Autofahrer hatte laut Polizei Alkohol getrunken.