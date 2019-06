Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zahna-Elster (dpa/sa) - Ein 67-Jähriger ist auf dem Elberadweg nahe Zahna-Elster (Landkreis Wittenberg) mit dem Fahrrad gestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann sei am Sonntag gegen ein Geländer gefahren und habe sich durch den darauf folgenden Sturz so schwer am Kopf verletzt, dass er noch vor Ort gestorben sei, teilte die Polizei mit. Er hatte demnach einen Helm getragen.