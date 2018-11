Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heberndorf (dpa/th) - Ein Arbeiter ist bei einem Unfall in einer Holzfabrik in Heberndorf (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Der 44-Jährige sei am Donnerstag mit einem Gabelstapler in der Werkshalle gefahren als aus fünf Metern Höhe ein loses Holzteil von seiner Ladung heruntergerutscht sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Das zwei Meter lange Stapelholz fiel in die Fahrerkabine und verletzte den Mann schwer am Kopf. Per Rettungshubschrauber kam er in eine Klinik.