Frau stirbt bei Unfall: Schwebebahn fährt zeitweise nicht

Wuppertal (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen direkt unter der Wuppertaler Schwebebahn ist eine Fußgängerin tödlich verletzt worden. Der Betrieb der Hängebahn wurde am Montag zeitweise unterbrochen. Der Hergang stehe noch nicht fest, teilte die Polizei mit. Sie bat Zeugen, sich zu melden. Die ältere Frau starb demnach noch am Unfallort in der Nähe der Schwebebahn-Endhaltestelle Vohwinkel. Eine Polizeisprecherin sagte, der Bahnbetrieb sei auch aus Pietätsgründen zeitweise eingestellt worden. Zuvor hatte die "Westdeutsche Zeitung" berichtet.