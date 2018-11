Gesundheitsprobleme am Steuer: drei Leichtverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Wegen gesundheitlicher Probleme ist ein 75-jähriger Autofahrer in Würzburg von der Straße abgekommen und in den Wartebereich einer Bushaltestelle gefahren. "Glücklicherweise", so die Polizei am Freitag, verletzte er dabei drei Passanten nur leicht. Der Mann war am Donnerstagabend mit seinem Auto in der Würzburger Innenstadt unterwegs, als er von der Straße abkam und in eine Werbetafel an der Bushaltestelle krachte. Zwei der drei leicht verletzten Passanten wurden in ein Krankenhaus gebracht, auch der 75-Jährige kam vorsorglich in eine Klinik.