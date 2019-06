Brennende Lastwagen bei Unfall auf A3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Drei ausgebrannte Lastwagen und sechs Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 3 am Donnerstagnachmittag. Weil die Fahrbahndecke dabei beschädigt wurde und instand gesetzt werden muss, bleibt die A3 bei Würzburg in Richtung Nürnberg voraussichtlich bis Freitagvormittag gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde somit auch der Berufsverkehr am Morgen betroffen sein.

Ein Lkw-Fahrer war nach Polizeiangaben zwischen den Anschlussstellen Kist und Heidingsfeld in ein Stauende gefahren. Zwei vorausfahrende Gespanne und ein Kleinlaster wurden zusammengeschobenen. Die drei beteiligten Sattelzüge fingen unmittelbar nach der Kollision Feuer. Ein Lastwagenfahrer wurde dabei schwer verletzt, fünf weitere Menschen aus den anderen Fahrzeugen leicht. Die Autobahn war nach dem Unfall zunächst komplett gesperrt, in Richtung Frankfurt wurde der Verkehr später aber wieder freigegeben.