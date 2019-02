Zwei Tote nach Überholmanöver auf der Landesstraße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wriezen (dpa/bb) - Bei einem Überholmanöver auf der Landesstraße 33 bei Wriezen (Märkisch-Oderland) sind zwei Frauen tödlich verunglückt. Sie waren 59 und 36 Jahre alt. Die 59-Jährige habe am Freitagnachmittag mit ihrem Auto mehrere Fahrzeuge überholt, als ein 38-jähriger Fahrer ebenfalls aus der Kolonne ausscherte, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Wagen des 38-Jährigen rammte das Auto der 59-Jährigen. Dieses kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Der 38-jährige Fahrer stand unter Schock und musste ambulant behandelt werden.