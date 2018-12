Von Auto angefahrene Frau stirbt in Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa/lrs) - Eine bei einem Unfall in Worms verletzte 77-Jährige ist im Krankenhaus gestorben. Sie erlag am Samstag ihren Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Sie war den Angaben zufolge am Freitagabend bei roter Ampel über die Straße gegangen und von einem Auto erfasst worden. Sie kam daraufhin mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Das Auto steuerte eine 21-Jährige. Sie blieb unverletzt. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache der 77-Jährigen klären.