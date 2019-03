Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer am Mittwochmittag in Worms lebensgefährlich verletzt worden. Der 54 Jahre alte Zweiradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis war auf einer Landstraße in Richtung Bobenheim-Roxheim unterwegs, als ein entgegenkommender Autofahrer an einer Einmündung mit seinem Wagen nach links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah der 78-jährige Autofahrer den 54-Jährigen, und es kam zu dem Frontalzusammenstoß.

Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Autofahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von zusammen rund 20 000 Euro. Die Landstraße war zeitweise komplett gesperrt.