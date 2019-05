Vier Schwerverletzte bei Unfall in Wolkenstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolkenstein (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall in Wolkenstein (Erzgebirgskreis) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam ein 80-jähriger Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Unfallverursacher sowie seine 77 Jahre alte Beifahrerin und die beiden 38 und 60 Jahre alten Insassen des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall am Freitagnachmittag vorübergehend voll gesperrt werden, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt.