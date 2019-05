Autofahrerin wendet und übersieht Motorradfahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolken (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer im Kreis Mayen-Koblenz schwer verletzt worden. Der 26 Jahre alte Mann prallte am Montagmorgen auf einer Landstraße bei Wolken gegen das Auto und wurde auf die Fahrbahn geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Die 21 Jahre alte Autofahrerin gab gegenüber der Polizei an, sie habe den Motorradfahrer übersehen, als sie auf der Landstraße wendete. Der 26-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt.