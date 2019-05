Nach Sturz ins Wasser: Kleinkind tot nach zwölf Tagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Zwölf Tage nach einem Sturz ins Wasser ist ein Kleinkind in Wolfsburg im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das anderthalb Jahre alte Kind beim Ausflug einer Kita-Gruppe am 17. April nahe einem Spielplatz in ein Regenrückhaltebecken gefallen. Die Erzieherinnen zogen das Kind aus dem Wasser, leisteten Erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte. Am Montag (29.4.) sei das Kind gestorben, hieß es. Wie in solchen Fällen üblich habe die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Geprüft werde, ob die Aufsichtspersonen ihre Pflicht verletzt hätten.