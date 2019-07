Autotransporter schleift geparktes Auto mit sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Bei einem Wendemanöver hat der Fahrer eines Autotransporters in Wolfsburg ein geparktes Auto hinter sich hergeschleift, ohne es zu bemerken. Erst aufgeregte Zeugen machten ihn auf seinen Fahrfehler aufmerksam. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wollte der 38 Jahre alte Fahrer des Transporters auf einer Straße kurz vor einem Tunnel wenden. Dabei touchierte er ein am Straßenrand geparktes Auto und schleifte es einige Meter hinter sich her. Nachdem der Mann auf seinen Fehler aufmerksam gemacht worden war, hielt er an und blockierte mit seinem Transporter querstehend die gesamte Straße. Die Polizei musste den Verkehr über den Gehweg umleiten, bis die Unfallstelle geräumt war.