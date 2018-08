Unfall bei Blaulichtfahrt: Zwei Polizisten leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfenbüttel (dpa/lni) - Bei einer Blaulichtfahrt ist am Montagabend ein Streifenwagen in Wolfenbüttel mit einem anderen Auto zusammengestoßen und gegen einen Masten geschoben worden. Die Fahrerin, eine 27-jährige Polizistin, sowie ihr 23 Jahre alter Kollege seien leicht verletzt worden, teilten die Beamten am Abend mit. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte ein 50-jähriger Autofahrer den Einsatzwagen trotz Martinshorns und Blaulichts nicht oder zu spät bemerkt. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Unfalls, darunter eine bisher nicht bekannte Ersthelferin.