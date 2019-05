66-Jähriger bei Autokollision schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfenbüttel (dpa/lni) - Eine 48 Jahre alte Autofahrerin hat in Wolfenbüttel beim Abbiegen den Wagen eines 66-Jährigen übersehen und so einen Zusammenstoß verursacht. Dabei wurde das Auto des Mannes gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen, das wiederum einen weiteren Wagen touchierte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 66-Jährige sei dabei in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr befreite ihn. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.