17 Jahre alter Fußgänger bei Dunkelheit von Auto überfahren

Karben/Gießen (dpa/lhe) - Ein 17 Jahre alter Fußgänger ist in der Wetterau von einem Auto überfahren worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach Frankfurt in die Uniklinik gebracht wurde. Die 18 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Der 17-Jährige war in der Nacht zum Samstag in der Nähe von Karben (Wetteraukreis) über die Straße gelaufen - warum, war zunächst unklar. Die B 3 wurde während der Bergungsarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt.