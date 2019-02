Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittlich (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein 10-jähriges Kind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Freitagmittag mit seinem Tretroller zwischen haltenden Autos auf die Fahrbahn gefahren, als es von dem Wagen eines 18-Jährigen erfasst wurde. Das Kind wurde verletzt, in ein Krankenhaus gebracht und vorsorglich stationär aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.