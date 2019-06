Unfall mit Traktor verursacht 180 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittingen (dpa/lni) - Mit seinem Traktor hat ein Landwirt am Dienstag in Wittingen im Landkreis Gifhorn einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 33-Jährige eine Feldspritze mit etwa 2000 Litern Pflanzschutzmittel an seinen Traktor angehängt. Auf der Fahrt kippte die Feldspritze in einer Kurve gegen eine Hauswand. Der Aufprall beschädigte das Wohnhaus, auch floss eine geringe Menge des Pflanzenschutzmittels in das Haus hinein. Dadurch war das Gebäude zunächst unbewohnbar. Es musste auch wegen möglicher Einsturzgefahr abgestützt werden. Der Landwirt wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 180 000 Euro.