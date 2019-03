Drei Tote bei Unfall mit Viehtransporter auf der Autobahn 24

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigslust (dpa/mv) - Bei einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen und einem Viehtransporter sind drei Menschen gestorben. Zwei weitere Menschen wurden bei dem schweren Unfall auf der Autobahn 24 verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zwei Autos und zwei Lastwagen seien in den frühen Morgenstunden in Fahrtrichtung Berlin zwischen Zarrentin und Wittenburg ineinander gekracht.

Einer der Lastwagen hatte zwischen 600 und 650 Ferkel geladen. Einige der Tiere starben bei dem Unfall, andere wurden verletzt und einigen Ferkeln sei die Flucht gelungen, sagte der Polizeisprecher.

Wie sich der Unfall in der Nacht zu Freitag genau ereignete war zunächst unklar. Die Polizei richtete eine Vollsperrung der Autobahn ein. Die Fahrtrichtung Hamburg könne bis zum Mittag wieder freigegeben werden, hieß es am Morgen. In Richtung Berlin bleibe die Autobahn voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag gesperrt.