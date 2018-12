Viehtransporter auf A24 verunglückt: Drei Rinder verendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenburg/Stolpe (dpa/mv) - Ein Viehtransporter mit 14 Rindern ist am Dienstagmittag auf der A24 bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verunglückt. Drei Rinder seien dabei an der Unfallstelle verendet, teilte die Polizei mit. Fahrer und Beifahrer des Lasters wurden bei dem Unglück leicht verletzt. Der Lkw war aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Die restlichen Tiere sollten mit einem Ersatzfahrzeug abtransportiert werden. Die rechte Fahrspur in Richtung Hamburg wurde nach dem Unfall gesperrt. Die Polizei ermittelt.