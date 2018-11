67-jähriger Arbeiter stürzt von Leiter: Kopfverletzungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenburg (dpa/mv) - Ein 67 Jahre alter Arbeiter ist in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beim Sturz von einer Leiter schwer am Kopf verletzt worden. Laut Polizei war der Mann am Mittwochnachmittag mit Arbeiten am Fenster eines Wohnhauses beschäftigt, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Klappleiter fiel. Er sei etwa zwei Meter tief auf den Gehweg gestürzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.

In jüngster Zeit haben sich mehrere schwere Arbeitsunfälle in Mecklenburg-Vorpommern ereignet. Drei Arbeiter kamen im November ums Leben: In Rostock stürzte ein Mann bei Arbeiten an einem Kühlturm in die Tiefe und starb. In Sternberg wurde ein Mann von einem Ladekran erfasst und getötet. In Blankenhof (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) starb ein 35 Jahre alter Bauarbeiter, der bei Dachdeckerarbeiten etwa acht Meter in die Tiefe stürzte.