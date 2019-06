Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenburg (dpa/mv) - Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Sturz in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) lebensbedrohlich verletzt worden. Er musste mit einem Hubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte demnach am Mittwochabend kurz vor der Einfahrt in einen Kreisverkehr die Kontrolle über seine Maschine verloren.