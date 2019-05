Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenberge (dpa/bb) - Ein 73 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Wittenberge (Prignitz) ums Leben gekommen. Wie das Lagezentrum in Potsdam am Samstag mitteilte, wollte der Mann am Freitagabend eine Straße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der Radfahrer stürzte und starb noch an der Unfallstelle.