Viele Wildunfälle: Kollisionen mit Rehen und Wildschweinen

Wismar (dpa/mv) - Auf den Straßen im Nordosten häufen sich die Wildunfälle. In Nordwestmecklenburg registrierte die Polizei allein am Montag neun Wildunfälle, überwiegend in der dunklen Tageszeit. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, stieß am Abend eine 43-jährige Autofahrerin auf der L01 in Richtung Ratzeburg mit einem Wildschwein zusammen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Eine 59-jährige Autofahrerin stieß auf der Wismarer Westtangente mit einem Reh zusammen - der Sachschaden beträgt 5000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei bittet die Kraftfahrer, sich insbesondere innerhalb der Wildwechselzonen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Nur so sei es möglich, entsprechend zu reagieren.