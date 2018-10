Polizei warnt Autofahrer vor Wildwechseln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar (dpa/mv) - Mit dem beginnenden Herbst wächst auch die Gefahr von Wildunfällen. Zwischen dem frühen Dienstag- und dem Mittwochmorgen ereigneten sich in Nordwestmecklenburg zwölf Wildunfälle, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Besonders betroffen waren die Morgen- und Abenddämmerung, doch auch am Tage müsse mit plötzlichen Wildwechseln gerechnet werden, warnt die Polizei. Bei den Unfällen sei es bei Blechschäden geblieben, Menschen wurden demnach nicht verletzt. Der Gesamtschaden liege im fünfstelligen Bereich. Die Polizei rief Autofahrer dazu auf, sich an Tempolimits zu halten, um bei Wildwechseln rechtzeitig reagieren zu können.