Auto rast gegen Baum: Zwei Tote nahe Montabaur

Montabaur (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in der Nähe von Montabaur sind am Samstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto unmittelbar am Eingang von Wirges mit hohem Tempo gegen einen Baum geprallt. Der 18 Jahre alte Fahrer und sein 19 Jahre alter Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug war den Angaben zufolge nach rechts von der Straße abgekommen und wurde beim Aufprall gegen den Baum in zwei Teile gerissen. Das Auto sei möglicherweise bei nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen.