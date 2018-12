Fahrer leblos im Lastwagen: Vorübergehende Autobahnsperrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Für eine zweieinhalbstündige Sperrung der Autobahn 39 in Richtung Hamburg hat am Montag ein Tanklastzug gesorgt, der an der Mittelschutzplanke zum Stehen gekommen war. Eine Funkstreife entdeckte in der Fahrerkabine zwischen den Anschlussstellen Winsen Ost und Winsen West den Fahrer leblos. Trotz umgehender Rettungsversuche starb der 56-Jährige aus Buxtehude noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann auf dem Weg nach Hamburg seine Frau telefonisch über gesundheitliche Probleme informiert und einen Ersatzfahrer organisieren lassen. Den vereinbarten Treffpunkt erreichte er nicht mehr - er erlitt laut Polizei wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Seine Frau war ihm entgegengefahren und traf zum Zeitpunkt der Bergung des Fahrers an der Unfallstelle ein.