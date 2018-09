24-Jähriger bei Unfall auf der A 63 schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Winnweiler (dpa/lrs) - Ein 24-Jähriger hat bei einem Autounfall im Donnersbergkreis schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 63 bei Winnweiler versucht, abzubremsen, nachdem ein kleiner Lastwagen unmittelbar vor ihm vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt hatte. Dabei geriet das Auto des 24-Jährigen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals in der Böschung. Der junge Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Rettungsmaßnahmen war die Autobahn 63 in Richtung Kaiserslautern für 30 Minuten gesperrt.