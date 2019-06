Auto überschlägt sich: Zwei Menschen schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt an der Waldnaab (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 93 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Autofahrer am Samstagnachmittag zwischen der Anschlussstelle Windischeschenbach und Neustadt an der Waldnaab von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitplanke und wurde über die gesamte Fahrbahn in die entgegengesetzte Richtung geschleudert. Er überschlug sich und landete in einer Böschung. Die beiden 65 Jahre alten Insassen des Wagens verletzten sich dabei schwer. Infolge des Unfalls blieb die A93 Richtung Regensburg mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr versorgte im Stau stehende Autofahrer wegen der hohen Temperaturen mit Wasser.