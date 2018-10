Kollision auf der Landstraße: 21 Jahre alter Biker stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Windeck (dpa/lnw) - Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten und gestorben. Der Mann sei am Samstag in einer langgezogenen Kurve mit dem Auto einer 59-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Hinter der 59-Jährigen fuhren zwei weitere Motorräder. Ein 60 Jahre alter Mann kollidierte mit dem Heck des Autos und stürzte. Eine 45 Jahre alte Bikerin überrollte den auf der Straße liegenden 21 Jahre alten Motorradfahrer. Er starb noch am Unfallort. Die anderen Beteiligten wurden verletzt.