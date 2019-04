Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilsum (dpa/lni) - Bei einem Auffahrunfall in der Grafschaft Bentheim sind vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag übersah eine 69-Jährige bei Wilsum am Mittwochmittag zwei Autos, als eines davon nach links abbiegen wollte. Dabei rammte sie den Wagen eines Ehepaares und schob dieses in das Fahrzeug einer 50-Jährigen. Die Unfallopfer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 40 000 Euro.